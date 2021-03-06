أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم السبت .. الأهلي لم يحسم رحيل كهربا حتى الآن

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار طوال اليوم ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

تقام اليوم السبت، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات دوري أبطال أفريقيا حيث يلتقي الأهلي مع فيتا كلوب والزمالك مع الترجي.

حقق فريق الهلال انتصارًا مثيرًا على نظيره الرائد بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لبطولة الدوري السعودي.









يستضيف فريق الأهلي فريق فيتا كلوب الكونغولي المقرر إقامتها مساء اليوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.