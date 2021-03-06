أخبار التكنولوجيا.. شاومي تبيع 300 ألف وحدة من أحدث هواتفها.. وريلمي تطرح هاتف Realme C21 بسعر مخفض

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
طرحت شركة آبل Apple، النسخة التجريبية الثالثة من معاينة المطورين لنظام التشغيل التابع لها iOS 14.5، والذي يضم مجموعة متنوعة من الميزات الجديدة، من بينها يحصل تطبيق Find My على بعض ميزات الأمان الجديدة.
بدأت شركة جوجل Google، في طرح تحديث جانب الخادم لميزة الوضع المظلم بتطبيق الخرائط التابع لها، أواخر العام الماضي 2020، مما أتاح للمستخدمين فقط التبديل يدويا بين الوضع الساطع والداكن، ومع ذلك، لم تكن السمة متاحة لجميع مستخدمي التطبيق حتى وقت قريب.
كشفت شركة ريلمي Realme، اليوم الجمعة، عن أحدث هواتفها الذكية ضمن الفئة المنخفضة التكلفة، والذي ينطلق إلى الأسواق تحت اسم Realme C21، وزودت الشركة الصينية الهاتف بأحد معالجات مدياتيك من نوHelio G35.
أطلقت شركة شاومي Xiaomi، سلسلة هواتفها الرائدة Redmi K40، أواخر الشهر الماضي، ووفقا لحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو، حققت عملاقة التقنية الصينية مبيعات خيالية خلال أول عملية بيع لهواتف التشكيلة الجديدة.
أطلقت شركة تسلا Tesla، منصة اجتماعية جديدة من نوع ما على موقعها على شبكة الإنترنت، تهدف تلك المنصة إلى السماح لمالكي ومحبي علامتها التجارية بـ "تخاذ إجراءات نيابة عن تسلا والحركة من أجل طاقة أنظف".
كشفت طالبة جامعية عن كيفية ربحها الأموال من خلال موقع يوتيوب الشهير، بالرغم من عدد مشتركيها القليل البالغين 6800 مشتركا=، حيث بلغت حصيلتها الشهرية حوالى 100-200 دولار أمريكي.
يطمح عاشقو هاتف آيفون الأشهر فى العالم عن أى من اصداراته المميزة لإقتناء أفضلها، حيث الأداء القوي و التصميم الأنيق، و يعيبه مثل باقي منتجات آبل السعرها المرتفع، و بفضل هذا العرض يمكنك الحصول على نسخة مجددة من آيفون 7 بأقل سعر على الإطلاق.