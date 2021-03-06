أخبار الفن| خلال 3 أشهر.. 9 من نجوم الفن رحلوا فى 2021 ..ورضا إدريس يكشف عن شخصيته فى مسلسل الاختيار 2

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:









حلّ الفنان رضا إدريس ضيفًا على موقع صدى البلد وتحدث عن كواليس وأسرار مسلسل الاختيار 2 المقرر عرضه في موسم رمضان القادم، كما تحدّث عن الجدل الدائر على السوشيال ميديا بشأن تصريحاته عن الفنان محمد رمضان.





وقال رضا إدريس :" اتعلمت الكوميديا من سمير غانم ومحمد عوض ووحيد سيف ،أساتذتى وبقيت شبهم"





ومن ناحية اخرى كشف رضا إدريس عن كواليس وأسرار مسلسل الاختيار 2 المقرر عرضه في موسم رمضان القادم









حلّ الفنان رضا إدريس ضيفًا على موقع صدى البلد، وكشف إدريس عن كواليس وأسرار مسلسل الاختيار 2 المقرر عرضه في موسم رمضان القادم





وقال رضا إدريس :" بجسد أحد شخصيات الجماعات الإرهابية والجزء الثانى من مسلسل الأختيار قوى جدا وقلقت من دورى لانه جد عكس ادواري المعروفة بـ الكوميدية"





وكان المخرج بيتر ميمي، قد نشر صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر بيتر ميمي خلال الصورة في الصحراء من كواليس تصوير العمل، وعلّق عليها: "وما زالت رحلة البحث عن عربية عماد.. الاختيار٢.. رمضان ٢٠٢١ إن شاء الله" .









شهدت بداية عام 2021 رحيل عدد كبير من نجوم الفن الذين تركوا بصمة واضحة ميسراتهم الفنية ، ونرصد لكم فى السطور التالية أبرز المشاهير الذين رحلوا منذ بداية عام 2021..





وحيد حامد





توفي السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد فى 2 يناير، عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العنابة المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.





خالد فؤاد





رحل المايسترو الكبير خالد فؤاد فى 9 يناير عن عمر ناهز 72 عاما، إثر أزمة صحية مفاجئة.





أعلن خبر الوفاة، المايسترو حمادة أبو اليزيد، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حيث كتب: «تنعى نقابة المهن الموسيقية نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بها وفاة المايسترو خالد فؤاد».









حققت اغنية بتتجاوز لـ المطرب رامى جمال اكثر من مليون مشاهدة وتصدرت التريند الـ 8 عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب





طرح الفنان رامي جمال، أول أغنية خليجية له بعنوان "بتتجاوز" من ألحانه، وكلمات صاحب السمو سعود بن محمد العبدالله الفيصل، وتوزيع وميكس أحمد إبراهيم





وعن أغنية "بتتجاوز" كتب الفنان رامى جمال عبر حسابه الرسمي على تويتر :"في انتظار معرفة رأي الجمهور في تلك التجربة الرائعة والكلمات الأروع واثق في ذوق الجمهور والرقي وطالما انتظرت أن أغني باللهجة الخليجية واللبنانية تحققت الأولي واتمني لها القبول واتمني دعم الجمهور السعودي خاصة والخليجي عامة ودائما وأبدًا الجمهور المصري فهو أول سبب بعد الله في نجاحي".









أعلنت Netflix عن نيتها الاستثمار في الجيل المقبل من الروائيات، مع التعهد بتقديم 5 ملايين دولار لدعم البرامج التي تساعد في اكتشاف وتدريب وتوفير فرص عمل للمواهب النسائية الصاعدة في جميع أنحاء العالم.





ويشكل هذا الاستثمار جزءًا من صندوق جديد لدعم المواهب الإبداعية، والذي سوف يستثمر عشرين مليون دولار سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة بهدف خلق قنوات أكثر شمولية خلف الكاميرات.





البرامج المُخصّصة لدعم مجموعة متنوّعة من المبادرات التي تبدأ من ورش عمل لتدريب كاتبات ومنتجات طموحات على أفضل الطُرق لترويج رؤيتهنّ الإبداعية، وحتى ملازمة الموظفين المتمرّسين خلال عمليات الإنتاج، الأمر الذي سيُمكّن النساء من اكتساب خبرات مباشرة وقيّمة