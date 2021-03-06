رعاية أطفال بلا مأوى.. مبادرات رئاسية فى جميع المحافظات بالتنسيق بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن

استعرضت صحيفة اخبار اليوم المبادرات الرئاسية التى تهتم برعاية الأطفال وتعليمهم وتثقيفهم فى مختلف المحـافـظـات.





وقالت الصحيفة إن الدولة وضعت أولوية قصوى لرعاية الأطفال خلال السنوات القليلة الماضية قد تبنى الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من المبادرات التى تهتم برعاية الأطفال وتعليمهم وتثقيفهم فى مختلف المحـافـظـات.





كما أطـلـق العديد من البرامج التى تستهدف اكتشاف المواهب فى العديد من المجالات.





وشارك الرئيس فى العديد من المناسبات التى ترعى الأطفال خاصة ذوى الإعاقة ولأول مرة يجرى حصر شامل لـ«الأطفال بلا مأوى» على مستوى الجمهورية لتقديم الرعاية لهم والذين يشكلون خطرا على المجتمع وتسعى الحكومة إلـى عـلاج تلك الظاهرة بالتنسيق بـين صـنـدوق «تحيا مصر» ووزارة التضامن الاجـتـمـاعـى ووضـــع خـطـة تستهدف تنسيق الجهود المتعلقة بالظاهرة على المستوى القومى. ووجــــه الــرئــيــس الـسـيـسـى مــؤخــرا بـدعـم صندوق «عطاء» الخاص برعاية ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بنحو ١٠٠ مليون جنيه.





وذلك فى إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وقد تم البدء فى تقديم الخدمات لهذه الفئة.