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أخبار البلد

أهم الأخبار.. مصرع 18 شخصا بحادث تصادم على طريق الكريمات الصحراوي الشرقي.. والإسكان: 97 ألف حاجز لشقق الإعلان التاسع والعاشر في 5 مدن

السبت 06/مارس/2021 - 08:21 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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رامي المهدي

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية من أبرزها: 


ليلة حزينة على طريق الكريمات.. ضحايا من عائلة واحدة وسائق التريلا: مقصدش

ليلة حزينة شهدتها قرية بني محمد بمركز أبنوب محافظة أسيوط بعد مصرع 18 شخصا من أبناء المحافظتين في حادث تصادم على طريق الكريمات الصحراوي الشرقي بين سيارة ميكروباص وأخرى تريلا.


شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث طريق الكريمات

 

نعى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، ضحايا حادث طريق الكريمات.

 

الإفتاء: كل فتاة غير متزوجة وصابرة نبشرها بمرتبة الشهداء .. فيديو

 

أجاب الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية على تساؤل، هل الفتاة التى تموت دون الزواج تعتبر شهيدة.

 

أبرزها أكتوبر وبدر.. الإسكان: 97 ألف حاجز لشقق الإعلان التاسع والعاشر فى 5 مدن

 

قال المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لــــ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن بيان عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بالإعلان العاشر كالتالي، بمدينة العاشر من رمضان 25348 مواطن، و43827 بمدينة بدر.

تقرير إسرائيلي يحذر من هجوم إيراني بطائرات مفخخة من اليمن

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، مساء الجمعة، إن الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة كشفت عن تهديدات بإطلاق إيران مسيّرات مفخّخة من اليمن لاستهداف إسرائيل من خلالها، ردًّا على اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة.

اليوم.. رئيس الوزراء في المنوفية لتفقد بعض المشروعات وقرى حياة كريمة

يزور اليوم، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، محافظة المنوفية لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة وذلك بصحبة عدد من الوزراء منهم الصحة والإسكان والرى ووزير التعليم العالي.

موعد الإسراء والمعراج 2021 .. باقي عليها أقل من 5 أيام وليالي

موعد الإسراء والمعراج 2021 ، لعله من الليالي والأيام المباركة التي يبحث عنها كثيرون في مثل هذا الوقت من العام الهجري، خاصة وأن موعد الإسراء والمعراج 2021، يعنى موعد مع الفرج ، وعادة ما يبدأ السؤال عن موعد الإسراء والمعراج 2021 خصوصًا مع بدايات شهر رجب المعظم، وعلى الرغم من اختلاف العلماء حول موعد الإسراء والمعراج إلا أن دار الإفتاء المصرية أجازت الاحتفال بذكرى الرحلة المباركة في شهر رجب.

 

 

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