ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 6 -3- 2021

السبت 06/مارس/2021 - 09:00 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، السبت 6 مارس 2021، وفقا لما أعلنته تسعيرة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث.


ووصل سعر الكيلو الواحد من الطماطم إلى ما بين جنيه و1.75 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 2.20 جنيه للكيلو، والبصل إلى 5.5 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكوسة 4.5 جنيه، والجزر بدون عروش 2.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 4 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.


اقرأ أيضًا:


ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 2.75 جنيه للكيلو، والرومي بـ 2.75 جنيه للكيلو الواحد، والأبيض 2.75 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 4 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 4 جنيهات، والألوان بـ 18 جنيهًا للكيلو الواحد، إضافةً إلى الملوخية بـ 4 جنيهات.


وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 4 جنيهات للكيلو، والبلدي بـ 3.5 جنيه، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها لـ 6 جنيهات، والثوم بـ27 جنيهًا، والسبانج بـ 5 جنيهات، والقلقاس بـ 6.5 جنيه.


وعلى صعيد الفاكهة، وصل سعر كيلو البرتقال البلدي والسكري إلى 4.5 جنيه، وأبو سرة بـ 5 جنيهات، والليمون البلدي بـ 14 جنيها، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الإثنين 4-1-2021

الطماطم بـ 2.5 جنيه للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم

الليمون البلدي يسجل 14جنيها للكيلو.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 11-1-2021

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 12-1-2021

الطماطم تسجل 3 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 16 -1- 2021

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 21 يناير 2021

ترشيحاتنا

بابا الفاتيكان يزور المرجع الشيعي الأعلى في العراق

الموت ينتظرك يا زيلينسكي.. أقوى تحذير لرئيس أوكرانيا من البرلمان

99 دعاء للإسراء والمعراج مكتوب .. يفرج همومك مهما كثرت ويفتح لك أبواب الرزق

على رأسهم كهربا.. أبرز غيابات الأهلي قبل موقعة فيتا كلوب

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا

هجوم بسكين ينهي حياة مراهقة في مطعم وجبات سريعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرهينة.. قصة لقب أطلقه موظفو القصر الملكي على الأمير هاري بسبب ميجان ماركل

بعد تألقها في حفل زفاف دينا داش .. 10 فساتين تبرز أناقة ليلي أحمد زاهر

وحش صيني جديد من جيلي يشبه BMW X6 يصل السعودية .. سعر ومواصفات توجيلا GEELY TUGELLA 2021