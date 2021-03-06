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درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 6 - 3 - 2021 بمحافظات مصر

السبت 06/مارس/2021 - 08:25 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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نورهان رأفت
عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 6 - 3- 2021، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس منخفض الحرارة على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وأن يكون الطقس مائلًا للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. 

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية: 

القاهرة الصغرى 12 والعظمى  24
 
شبين الكوم  الصغرى 11والعظمى 23
 
طنطا الصغرى 12 والعظمى 22
 
دمنهور الصغرى 12 والعظمى 22
 
الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20
 
بلطيم الصغرى 13 العظمى 21
 
مطروح الصغرى 13 والعظمى 19
 
السلوم الصغرى 10 والعظمى 22
  
بورسعيد الصغرى 12 العظمى 21
 
الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21
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