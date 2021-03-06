درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 6 - 3 - 2021 بمحافظات مصر

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 6 - 3- 2021، في القاهرة والمحافظات.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد طقس منخفض الحرارة على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وأن يكون الطقس مائلًا للبرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:





القاهرة الصغرى 12 والعظمى 24

شبين الكوم الصغرى 11والعظمى 23

طنطا الصغرى 12 والعظمى 22

دمنهور الصغرى 12 والعظمى 22

الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20

بلطيم الصغرى 13 العظمى 21

مطروح الصغرى 13 والعظمى 19

السلوم الصغرى 10 والعظمى 22

بورسعيد الصغرى 12 العظمى 21

الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 21