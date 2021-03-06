ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تفاصيل تصفية المبحوح في دبي.. مسئول إسرائيلي سابق يكشف تفاصيل عملية اغتيال غيرت تاريخ الموساد

السبت 06/مارس/2021 - 08:37 ص
مسؤول إسرائيلي سابق
مسؤول إسرائيلي سابق يكشف عملية اغتيال غيرت تاريخ الموساد
Advertisements
سمر صالح
أبرزت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية اليوم، السبت، تصريحات مثيرة لمسئول إسرائيلي سابق، كشف فيها عن عملية اغتيال غيّرت تاريخ جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.

وكشف نائب رئيس جهاز الموساد السابق، عن عملية اغتيال قيادي فلسطيني غيّرت تاريخ جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الخارجي "الموساد".

وأكد أن عملية اغتيال القيادي البارز في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمود عبد الرؤوف المبحوح، في دبي عام 2010، والتي يعتقد أنها نُفذت من قبل الموساد، قد غيرت من تاريخ الجهاز.

وأشار المسئول السابق بالموساد، إلى أن بلاده لم تعترف قط باغتيال "المبحوح"، ولكن الجهاز الاستخباراتي اُضطر إلى إجراء تغييرات غير عادية للتكيف مع العصر الجديد خلال العام 2010، بعد اغتيال المبحوح، من حيث استخدام كاميرات المراقبة، وتقنيات التعرف على الوجه المنتشرة في كل مكان.

ويشار إلى أن محمود عبد الرؤوف المبحوح ( 1960-2010)، أحد قياديي كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، اُغتيل في دبي، في التاسع عشر من يناير 2010، حيث زعمت إسرائيل أنه كان مسؤولا عن خطف وقتل جنديين إسرائيليين خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، ومسئول عن تهريب الأسلحة من إيران إلى قطاع غزة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرهينة.. قصة لقب أطلقه موظفو القصر الملكي على الأمير هاري بسبب ميجان ماركل

بعد تألقها في حفل زفاف دينا داش .. 10 فساتين تبرز أناقة ليلي أحمد زاهر

وحش صيني جديد من جيلي يشبه BMW X6 يصل السعودية .. سعر ومواصفات توجيلا GEELY TUGELLA 2021