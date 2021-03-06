بايدن يشجع الأمريكيين على تلقي لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكورونا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه مع لقاح "جونسون آند جونسون" أصبح لدى الولايات المتحدة الأمريكية الآن ثالث لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع أنحاء البلاد.



وعبر بايدن - في تغريدة كتبها على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي اليوم السبت - عن امتنانه للأشخاص الذين يتقدمون لتلقي التطعيم باللقاح الجديد.