استكمال منظومة حفر الآبار العميقة بمنطقة وسط سيناء

أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية بمحافظة شمال سيناء، أنه تم الانتهاء من حفر بئرين ،كما يجري العمل في مشروع حفر بئرين جديدين للمياه الجوفية فى مركزي الحسنة ونخل ، بمنطقة وسط سيناء، استكمالا لمنظومة الآبار التي تعتمد عليها المحافظة في المنطقة ، بهدف توفير المياه اللازمة للأهالى في القري، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ، تنفيذا لخطة وزارة الموارد المائية والرى للتنمية وتوفير المياه اللازمة للرى حفاظا على الزراعات القائمة فى منطقة وسط سيناء.

ومن جانبها أكدت الإدارة العامة للموارد المائية والمياه الجوفية بالمحافظة، أنه تم الانتهاء من إنشاء بئرين جديدين في قرية المنبطح بمركز الحسنه ضمن منظومة حفر الابار بمنطقة وسط سيناء، و يجري إنهاء إجراءات التشغيل لدخولهما الخدمة قريبا، كما يجري العمل في حفر بئرين عميقين للمياه الجوفية .. الأول فى منطقة البروك بمركز نخل والثانى فى قرية أم شيحان التابعة لمركز الحسنة بوسط سيناء، وذلك ضمن عملية إحلال وتجديد للآبار المعطلة فى منطقة وسط سيناء .





وأضافت المصادر بالإدارة ، أنه تم تكليف طاقم فني للإشراف على عملية تجهيز البئرين، بكافة الأعمال المدنية والميكانيكة والكهربائية، لبدء عملية التشغيل وإنتاج المياه، لخدمة المناطق التي تحيط بمكان إنشاء ا لبئرين ، بهدف تحقيق التنميه ، وتوفير المياه اللازمة للري حفاظا على المساحات الزراعية والتوسع فيها ، لخدمة سياسة التوطين للسكان المحليين في مناطق قري وتجمعات مركزي الحسنة ونخل بمنطقة وسط سيناء.

وأشارت المصادر، إلى أنه يأتى على رأس الأولويات زيادة الرقعة الزراعية عن طريق الإستفادة من المياه الجوفية، وكذلك الإستفادة من مياه الأمطار والسيول، للمساهمة فى توطين أبناء سيناء وإيجاد فرص عمل لهم وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومستقرة بجوار مصادر المياه الدائمة، وإضافة أراض زراعية جديدة يتم زراعتها عن طريق الآبار .





وسيتم إدخال البئرين الخدمة وانتاج المياه فور الانتهاء من عمليات الحفر والتجهيز بكافة الأعمال المدنية والميكانيكة والكهربائية .

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