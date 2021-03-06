استكمال منظومة حفر الآبار العميقة بمنطقة وسط سيناء

أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية بمحافظة شمال سيناء، أنه تم الانتهاء من حفر بئرين ،كما يجري العمل في مشروع حفر بئرين جديدين للمياه الجوفية فى مركزي الحسنة ونخل ، بمنطقة وسط سيناء، استكمالا لمنظومة الآبار التي تعتمد عليها المحافظة في المنطقة ، بهدف توفير المياه اللازمة للأهالى في القري، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ، تنفيذا لخطة وزارة الموارد المائية والرى للتنمية وتوفير المياه اللازمة للرى حفاظا على الزراعات القائمة فى منطقة وسط سيناء.
ومن جانبها أكدت الإدارة العامة للموارد المائية والمياه الجوفية بالمحافظة، أنه تم الانتهاء من إنشاء بئرين جديدين في قرية المنبطح بمركز الحسنه ضمن منظومة حفر الابار بمنطقة وسط سيناء، و يجري إنهاء إجراءات التشغيل لدخولهما الخدمة قريبا، كما يجري العمل في حفر بئرين عميقين للمياه الجوفية .. الأول فى منطقة البروك بمركز نخل والثانى فى قرية أم شيحان التابعة لمركز الحسنة بوسط سيناء، وذلك ضمن عملية إحلال وتجديد للآبار المعطلة فى منطقة وسط سيناء .