غرفة جنوب سيناء التجارية: عودة السياحة ستعمل على تنشيط 70 صناعة

رحب هشام خضير، رئيس غرفة جنوب سيناء التجارية ، بقرارات المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بدعم وتحفيز السياحة الداخلية بمدينة شرم الشيخ، خاصة خلال ما تواجهه المحافظة حاليا من نتائج اقتصادية سلبية لجائحة كورونا وما ترتب عليها من انخفاض في أعداد السياحة الدولية الوافدة والتي كانت تعتبر مصدر الدخل الأساسي للمحافظة.









وقال هشام خضير، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن تنشيط وعودة السياحة للمحافظة سيعمل على تنشيط جميع الأسواق بها خاصة، كما أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال اجتماعه بمجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس إبراهيم العربى بشرم الشيخ مؤخرا أن السياحة ترتبط بنحو 70 صناعة وقطاعا خدميا، والتى ستساهم فى انتعاش الأسواق ورواجها بالمحافظة التى تعتمد تقريبا على السياحة فى نشاطها.





















وأضاف خضير أن عددا كبيرا من رؤساء الغرف التجارية الذين شاركوا فى المؤتمر أبدوا استعدادهم ودعمهم الكامل لتنشيط السياحة الداخلية وجلب وفود من محافظاتهم للسياحة والتسوق إلى مدينة شرم الشيخ، كما أن عقد اجتماعات الاتحاد بالمدينه وإقامة الأسواق والمولات التجارية سيعمل أيضا على تنشيط السياحة والأسواق، مشيرا إلى التعاون التام والكامل بين الغرفة والمحافظة فى تقديم خدمات جديدة لمنتسبى الغرفة من تاجر وصانع ومؤدى خدمات.