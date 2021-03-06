غرفة الشرقية التجارية: 1200 مشترك بمنظومة الخدمات الإلكترونية حتى الآن

أسامة سلطان ، الغرفة التجارية بالشرقية أنه تم بحث منظومة الخدمات الإلكترونية التي بادرت الغرفة متفردة بتقديمها من يوليو الماضى بهدف التيسير على منتسبي الغرفة المتعاملين معها وتقليلا للتزاحم لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

أكد









وقال أسامة سلطان في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن عدد المشتركين بالمنظومة تخطى الـ1200 مشترك، فيما تجاوز عدد المعاملات التي تمت حتى الآن عبر المنظومة 8 آلاف معاملة.









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ونوه إلى أن المنظومة تمت من بدء تقديم المعاملات بقسم الشهادات بمواعيد مسبقة يتم حجزها عبر رابط إلكتروني أتاحته الغرفة اعتبارا منذ بداية فبراير الماضى.







وأشار إلى أن ذلك يأتي استجابة من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لطلب الغرفة بمد أجل فترة تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة المرتبات وما في حكمها حتي نهاية شهر فبراير2021.