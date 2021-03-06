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محمد العشماوي: مصر دورها قيادي في القارة الأفريقية

السبت 06/مارس/2021 - 09:19 ص
مصر والسودان
مصر والسودان
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شيرين عادل
قال السفير محمد العشماوى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية: إن زيارة  الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان تعد زيارة هامة وهى الأولى من نوعها بعد التغيير السياسى الذى تم فى السودان؛ لافتا إلى أنهما بلدان مجاورتان وتربطهما علاقات تاريخية ووثيقة الصلة.

وأوضح " العشماوى " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز ، أن توحيد الرؤى فى القضايا الإقليمية هام لمصر والسودان، لافتا إلى أن إثيوبيا كانت تتحالف مع النظام السابق فى السودان ضد مصر وهو ما باء بالفشل؛ نظرا لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين .

وأشار إلى أن التجارة الحرة فى إفريقيا يهم كلا من مصر والسودان، ب اعتبارهم دولتين مجاورتين ، ورئاسة مصر للاتحاد الإفريقى ساعد بشكل كبير فى إبراز الدور المصرى فى القارة الإفريقية .

وتابع أن عودة مصر لوضعها الطبيعى فى القارة الإفريقية كان دورا هاما  ، مؤكدا أن مصر دورها قيادى فى القارة الإفريقية  ، مؤكدا أن السودان لديها العديد من الموارد الاقتصادية وهى سلة غذاء إفريقيا ومصر تمتلك هناك مزارع  ، وجزء خاص من المشروعات التنموية الاقتصادية ، وتعاون كهربائى ينقل بين مصر والسودان.
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