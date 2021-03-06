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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 15 شابا والتفتيش على 124 منشأة بشمال سيناء

السبت 06/مارس/2021 - 09:48 ص
صدى البلد
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 15 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية،وذلك من ضمن 125 شابًا مسجلين من راغبى العمل، فضلا عن صرف 8 آلاف جنيه منحة مولود لـ 4 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية ، كرعاية اجتماعية وفقًا للائحة المالية لهذه الفئة.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر فبراير الماضي، أشار فيه إلى أن المديرية قامت باستخراج 38 شهادة قياس مستوى المهارة، و 34 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة .

وفى مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 124 منشأة، والقيام بحملة تفتيش شامل ، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 6 منشآت  يعمل بها 541 عاملا.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 12 منشآت ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي ، أسفر عن تحرير محضر منشأة مخالفة.


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