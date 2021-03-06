إحلال وتجديد كوبري حاجر المريس بالأقصر .. صور

تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الأقصر، إحلال وتجديد كوبري خرسانة مسلحة والحجارة الدبش على ترعة حاجر المريس بقرية المريس، مشيرًا إلى أنه تم الإسناد لإحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية «البصريات» للتنفيذ بالتنسيق مع هندسة ري أرمنت.





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واوضح مهندسو هندسة ري ارمنت المهندس عبد الوهاب عبد المعطي، ومصطفى محمد ، وسوف يتم تنفيذ المباني بالحجارة الدبش للكتفين الايمن والايسر ، وان مدة تنفيذ العمليه للاحلال والتجديد لكوبري حاجر المريس الكيلو ١٢ ونص ٥ شهور بداية من اول شهر مارس الجاري .





ووجه الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود للشركة المنفذه الالتزام بالمواعيد المحددة لاعمال النهو من العمليه ، مع وضع العلامات الاسترشاديه والتحذيريه .





يأتى ذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم لمتابعة المشروعات القوميه والتنمويه والخدميه الجاري تنفيذها بالمحافظة .