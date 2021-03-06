موتورولا تحدد رسميا موعد إطلاق هاتفي Moto G10 Power وG30

كشفت شركة موتورولا Motorola، النقاب عن أحدث هواتف المتوسطة الفئة ضمن سلسلة Moto، خلال الشهر الماضي، ويأتي إصداري Moto G10 و Moto G30 ، بشاشات بقياس أكبر، مع بطاريات كبيرة بالإضافة إلى إعدادات كاميرا خلفية رباعية.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أعلنت شركة تصنيع الهواتف الذكية موتورولا، عن خطتها لإطلاق أجدد إصدارتها Moto G30، في الهند يوم 9 مارس الجاري، وذلك إلى جانب هاتف ذكي جديد، ستقدمه تحت اسم Moto G10 Power.









وسوف تقيم "موتورولا"، حدثا لإطلاق Moto G10 Power و Moto G30، في الهند في الساعة 12 مساءً بالتوقيت المحلي، وسيتوفر الهاتفان للبيع من خلال متجر Flipkart، والذي كشف أن كلا الهاتفان سوف يعملان بنظام التشغيل أندرويد 11 خارج الصندوق، ويأتيان مع ميزة تسمى ThinkShield.





ويأتي هاتف Moto G30، مع شاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض HD +، بمعدل تحديث عال قدره 90 هرتزا في الثانية، تحتوي على نوتش أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية.





ويعمل هاتف Moto G30، بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 662، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي بسعتي 4 + 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ويضم الهاتف قارئ بصمات الأصابع على ظهره للمصادقة البيومترية.





ويحتوي هاتف Moto G30، على بطارية بسعة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 20 وات، سيضم الهاتف الذكي كاميرا إمامية بدقة 13 ميجابكسل، مع كاميرا خلفية رباعية تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، ووحدتين بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق والماكرو.





وتشارك موتورولا صورة لهاتف Moto G10 Power، والذي تلقبه بـ "الطاقة"، فمن المحتمل أن هذا اللقب يرمز إلى أن الهاتف المرتقب سيقدم بطارية أكبر وتقنية شحن أسرع، وتوضح الصورة إلى أن الهاتف سيقدم إعدادات كاميرا رباعية على ظهر الجهاز إلى جانب قارئ بصمات الأصابع.





ويحتوي هاتف Moto G10، على معالج من نوعSnapdragon 460، وقد تم تصميمه بشاشة من نوع LCD، عالية الدقة بقياس 6.5 بوصة، وهو مزود ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 10 وات، ويقدم ما مجموعة أربع كاميرات، كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل، مع كاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مرتبطة بمستشعر فائق الدقة بدقة 8 ميجابكسل، و 2 ميجابكسل ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل.