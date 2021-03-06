أسماء الحسيني: السودان يمتلك موقفا متقاربا مع مصر بشأن قضية سد النهضة

قالت أسماء الحسينى ، نائب رئيس تحرير الأهرام ، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى السودان تعد زيارة هامة للسودان والذى يعد أمنه القومى هو جزء مشترك من أمن مصر بالإضافة لوجود علاقات مشتركة بين البلدين .





وأوضحت " الحسينى " ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن علاقة مصر والسودان تعد علاقة استراتيجية والذى يلخص العلاقات بين البلدين ب كافة جوانبها والتى تعد مستمرة شهدت استثمارها لصالح الشعبين فى كافة القطاعات .





وأشارت إلى أن البلدين تربطهما علاقات وثيقة الصلة سواء على المستوى الجغرافى ، التاريخى ، أو الثقافى وهناك رغبة كبيرة أن تترجم هذه المعانى الكبيرة منافع على الأرض وهو ما شهد حراك كبير خلال الشهور الماضية وخاصة على صعيد الربط بين السكك الحديدية والمصالح الكبرى المشتركة واستثمارات .





وأكدت أن النظام السودانى السابق المعزول الذى تم عزله عبر ثورة شعبية واسقطته فى ابريل عام 2019 كان لها قول آخر والتى كان بينها وبين مصر أزمات وعداء وجاءت الثورة الشعبية فى السودان نتج عنها علاقات متوازنة بين مصر والسودان .





ولفتت إلى أن السودان امتلكت موقف متقارب مع مصر بشأن قضية سد النهضة والذى ينص على وجود ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم يحقق مصالح الدول ويقلل من مخاطر سد النهضة ..



