ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسماء الحسيني: السودان يمتلك موقفا متقاربا مع مصر بشأن قضية سد النهضة

السبت 06/مارس/2021 - 09:38 ص
مصر والسودان
مصر والسودان
Advertisements
شيرين عادل
قالت أسماء الحسينى ، نائب رئيس تحرير الأهرام ، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى السودان تعد زيارة هامة للسودان والذى يعد أمنه القومى هو جزء مشترك من أمن مصر بالإضافة لوجود علاقات مشتركة بين البلدين .

وأوضحت "   الحسينى  "  ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز ،   أن علاقة مصر والسودان تعد علاقة استراتيجية والذى يلخص العلاقات بين البلدين ب كافة جوانبها والتى تعد مستمرة شهدت استثمارها لصالح الشعبين فى كافة القطاعات . 

وأشارت إلى أن البلدين تربطهما علاقات وثيقة الصلة سواء على المستوى الجغرافى ، التاريخى ، أو الثقافى وهناك رغبة كبيرة أن تترجم هذه المعانى الكبيرة منافع على الأرض وهو ما شهد حراك كبير خلال الشهور الماضية وخاصة على صعيد الربط بين السكك الحديدية والمصالح الكبرى المشتركة واستثمارات . 

وأكدت أن النظام السودانى السابق المعزول الذى تم عزله عبر ثورة شعبية واسقطته فى ابريل عام 2019 كان لها قول آخر والتى كان بينها وبين مصر أزمات وعداء وجاءت الثورة الشعبية فى السودان نتج عنها علاقات متوازنة بين مصر والسودان .

ولفتت إلى أن السودان امتلكت موقف متقارب مع مصر بشأن قضية سد النهضة والذى ينص على وجود ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم  يحقق مصالح الدول ويقلل من مخاطر سد النهضة  .. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مستشار بمركز الأهرام للدراسات: أمام الاتحاد الأفريقي فرصة أخيرة لحل أزمة سد النهضة

سامح شكري: توسيع التعاون الاقتصادي والأمني والثقافي مع السودان.. ونستهدف التوصل لاتفاق قانوني منصف بشأن سد النهضة

لماذا الآن؟.. خبير شأن أفريقي تكشف تفاصيل زيارة مريم الصادق المهدي للقاهرة

السودان في القلب.. الرئيس السيسي يستقبل مريم صادق المهدي.. محللون: علاقات البلدين محورية.. ومصر تتفهم تخوفات الخرطوم بشأن ملء سد النهضة وتدعم موقفها

حجازي : مصر والسودان يسعيان للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة.. فيديو

نشاط الرئيس السيسي وأخبار الشأن المحلي يتصدران عناوين واهتمامات صحف القاهرة

ترشيحاتنا

بعد الانجاب في عمر 64 عامًا.. مسنة تخسر حضانة طفليها التوأم.. تفاصيل

قمة عربية مثيرة بين الترجي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم السبت .. الأهلي لم يحسم رحيل كهربا حتى الآن

بسبب «قيء الحوت».. صياد معدم يربح ثروة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. شاهد

بإطلالة غريبة.. ياسمين رئيس تثير السخرية .. ومتابعون: كنتي بتغشي في امتحان ايه

الرهينة.. قصة لقب أطلقه موظفو القصر الملكي على الأمير هاري بسبب ميجان ماركل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرهينة.. قصة لقب أطلقه موظفو القصر الملكي على الأمير هاري بسبب ميجان ماركل

بعد تألقها في حفل زفاف دينا داش .. 10 فساتين تبرز أناقة ليلي أحمد زاهر

وحش صيني جديد من جيلي يشبه BMW X6 يصل السعودية .. سعر ومواصفات توجيلا GEELY TUGELLA 2021