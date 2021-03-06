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اقتصاد

أحجام تداول العملات المشفرة ترتفع 17% في فبراير

السبت 06/مارس/2021 - 02:01 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

أظهرت بيانات أن أحجام تداول العملات المشفرة ارتفعت 17 بالمئة الشهر الماضي في أعقاب استثمار تسلا 1.5 مليار دولار في بتكوين، فيما استحوذت البورصات الأكبر حجما على نصيب آخذ في التنامي من إجمالي حجم التداولات.


وقالت كريبتو كومبير للأبحاث إن أحجام التداولات قفزت إلى 2.7 تريليون دولار في فبراير، وزادت الأحجام في البورصات الرئيسية ما يزيد عن 35 بالمئة إلى 2.4 تريليون دولار.


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وشهدت التداولات في البورصات الأصغر حجما تراجعا 36 بالمئة إلى 381 مليار دولار، بما يشير إلى تنامي ترسخ التداول في البورصات الأكبر.


وأضافت أن أحجام التداول بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق في يوم 23 فبراير إذ سجلت 159.9 مليار دولار وذلك عندما هبطت بتكوين عشرة بالمئة.

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