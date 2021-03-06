تضامن شمال سيناء تنظم معرضا للأسر المنتجة بالعريش في مارس الجاري

ينظم مركز التكوين المهني التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء في مقره بمدينة العريش، معرضا للاسر المنتجة بالمنازل خلال النصف الأول من شهر مارس الحالي، وذلك تحت رعاية اللواء اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، وسعديه محمود مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.





وقالت مني جمعة مدير ادارة الأسر المنتجة بالمحافظة، إن المعرض يتيح فرصة للشباب من الجنسين لعرض وتسويق المنتجات البيئية والحرف التراثية والمشروعات الصغيرة بأسعار مخفضة، حيث يستضيف عدد من المتدربين في مركز تدريب القوي العاملة بعد اكتسابهم مهارات التدريب علي الحرف الانتاجية وبيع المنتج للجمهور، خاصة المنتجات البيئية المتنوعة التي تتميز بها شمال سيناء.





وأشارت إلى أنه سيشارك في المعرض مجموعة من العارضين في مجالات "المنتجات البدوية ، والتراثية من خلال أعمال التطريز والكورشيه – مفروشات – منتجات نحاسيه– اكسسورات، الخرز ".







وقالت لمياء الكاشف مسؤولة المعرض ، انه من المقرر تنظيم سلسلة معارض للمعاونة في تسويق المنتجات ، والبداية بعمل المعرض الاول بمركز التكوين المهني امام المستشفي العام، علي ان تكون مواعيد المعرض من الساعة العاشرة صباحا حتي الخامسه مساء ، تحت اشراف مني جمعة مديرة المركز، وعدلي الكاشف المدير التنفيذي، لمدة ٤ ايام، ويتم الافتتاح يوم الاثنين الموافق 8 مارس، في الثانية عشر ظهرا.



واضافت لمياء الكاشف ، أن شروط التقديم للاشتراك في المعرض ، ان تكون السيدة المتقدمة ليس لها مكان لعرض منتجها ، وان تكون من الاسر المنتجة بالمنازل ولديها مشروع خاص بها بالمنزل.





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