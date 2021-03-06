تزايد الطلب على المنتجات الصناعية الألمانية في يناير

كشفت بيانات رسمية عن أن طلبيات توريد السلع المصنعة في ألمانيا ارتفعت مثلي ما كان متوقعا في يناير إذ ساعدت قوة الطلب الخارجي المصنعين في الاستحواذ على نسبة أكبر من السوق في أوروبا.





وأظهرت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي أن طلبيات توريد السلع الصناعية زادت على أساس شهري 1.4%، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية مقارنة مع توقع رويترز لزيادة 0.7%.





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ويأتي الارتفاع بعد انخفاض عُدل نزولا إلى 2.2% في ديسمبر.





وانخفضت الطلبيات المحلية 2.6% على أساس شهري بينما ارتفعت الطلبيات من الخارج 4.2%. وزادت العقود من منطقة اليورو 3.9%.