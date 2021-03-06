وزير الأوقاف يعقد مؤتمرا صحفيا غدا

يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مؤتمرًا صحفيًّا تحضيريًّا، غدًا الأحد، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بأحد فنادق بالقاهرة بحضور لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك لعرض بعض الأمور الهامة الخاصة بالمؤتمر.





يأتي ذلك في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الحادي والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد خلال الفترة من (13 – 14) مارس 2021م بإذن الله تعالى، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان "حوار الأديان والثقافات".





قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنشاء مركز بحثي تحت مسمى "مركز الدراسات والبحوث الوقفية" بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



