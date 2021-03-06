عن طريق الخطأ.. إجراء عملية ولادة قيصرية لرجل دون علمه

لم يتخيل أحد الأشخاص أنه سيدخل المستشفى مصابا بنوبة قلبية، سيخرج منها بجرح في جسده وكأنه سيدة دخلت لإجراء عملية ولادة، فهو من أغرب المواقف التي قد يقع فيها شخص ما.











وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل"، فإن رجلا يبلغ من العمر 34 عاما، وقع في موقف لا يحسد عليه بعدما قام أحد الأطباء بإجراء عملية ولادة قيصرية له دون أن يعلم واكتشف تلك الكارثة عقب خروجه من غرفة العمليات.











طالب شاب ثلاثيني أحد المستشفيات بولاية كنتاكي الأمريكية، الحكومة في الولايات المتحدة بتعويض قدره مليون دولار بعد أن استيقظ بعد إجرائه عملية ولادة قيصرية، واكتشف الطبيب في النهاية أن المريض رجل وليس سيدة.











كشفت التحقيقات التي أجرتها الشرطة، أن ذلك الشخص مصاب بالبدانة المفرطة وأصيب ذات يوم بنوبة قلبية بعد تناوله طعاما دسما عجز جسده عن مقاومة دسمه فنقل على أثره إلى المستشفى.











جدير بالذكر أن الرجل دخل إلى المستشفى متجها إلى قسم الولادة بدلا من دخوله العناية المركز، لم يلتفت الطبيب إلى أن المريض رجل وقام بإجراء عملية جراحية، وفي النهاية اكتشف عدم وجود جنين في بطنه وأن المريض ليس سيدة من الأساس بل رجل.

