«عمليات التعليم»: لا شكاوى من فلسفة أولى ثانوي.. والسيستم يعمل بكفاءة مع الطلاب

أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أنها تتابع باهتمام انتظام سير امتحان الفصل الدراسي الأول لمادة الفلسفة الذي يؤديه منذ التاسعة من صباح اليوم، طلاب الصف الأول الثانوي.





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وقالت غرفة عمليات التعليم "الأوضاع مستقرة، ولم يتم رصد أي شكاوى بشأن صعوبة الأسئلة أو خروجها عن المنهج".





وأضافت غرفة عمليات التعليم، أنه بالنسبة إلى سيستم امتحان أولى ثانوي اليوم، فهو يعمل بكفاءة مع جميع الطلاب، ولم يشكُ أي طالب من مشكلة تقنية اليوم.





وقبل ساعة من بدء زمن الامتحان، تم تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب أولى ثانوي على مداخل المدارس، حيث يخضع الطلاب لعمليات الكشف الحراري باستخدام الكواشف الحرارية، ثم التعقيم من خلال رش المواد الكحولية المعقمة.





وتم إلزام الطلاب بعمل تباعد اجتماعي أثناء طابور الدخول للمدرسة، إضافةً إلى دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات، وذلك كله حرصا على حماية الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا.





وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حددت أوقات دخول الطلاب على منصة الامتحان اليوم، حسب المحافظة كما يلي:





- بالنسبة لطلاب محافظات القاهرة ، وبورسعيد ، والسويس ، ودمياط ، والشرقية ، والغربية ، والبحيرة ، وبني سويف ، والمنيا ، وقنا ، واسوان ، والوادي الجديد ، ومطروح والاقصر وشمال سيناء : ( يبدأ امتحان الفلسفة من 9 صباحا لـ 9:45 صباحا - ويبدأ امتحان الفيزياء من 11 صباحا لـ 11:45 ظهرا )





- بالنسبة لطلاب محافظات الإسكندرية ، والدقهلية ، والقليوبية ، كفر الشيخ ، والمنوفية ، والإسماعيلية والجيزة ، والفيوم ، وسوهاج ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، وأسيوط : ( يبدأ امتحان الفلسفة من 10 صباحا لـ 10:45 صباحا - ويبدأ امتحان الفيزياء من 12 ظهرا لـ 12:45 ظهرا )





وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.





وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وحل مشاكل تقنية أظهرتها التجربة وتم حلها جميعا.





ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الوزارة لن تسمح بضرر طالب واحد خلال فترة الامتحانات التي بدأها الطلاب.





وقال وزير التربية والتعليم إن الوزارة تبذل جهدًا هائلًا لإتمام الامتحانات أثناء جائحة كورونا، وتقوم بعمل كل ما يمكن لخدمة أبنائها الطلاب.





وأكد الدكتور طارق شوقي، أن كل طالب من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سيدخل اللجنة ومعه جهاز موبايل أو يتم ضبطه يمارس الغش الإلكتروني، سيطبق عليه القانون مباشرة.



