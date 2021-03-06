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ديني

مصير طلاب شعبة العلوم الإسلامية بالأزهر الشريف بعد غلق المعهد.. تفاصيل

السبت 06/مارس/2021 - 10:16 ص
الازهر
الازهر
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محمد شحتة
كشف الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، عن مصير طلاب شعبة العلوم الإسلامية خلال أزمة كورونا. 

وقال عباس لصدي البلد، إنه تقرر منذ فترة غلق معهد العلوم الإسلامية والذي كان يتخذ من التجمع الخامس مقرا له، منوها بأنه صدر قرار بأن أي مكان يشهد تجمعات سكنية يتم غلقه بسبب أزمة كورونا وبالتالي تم غلق المعهد. 

وأضاف أنه تم توزيع الطلاب على المناطق الذين أتوا منها في المحافظات وعادوا مرة أخرى الي معاهدهم بنفس المواد التي يدرسونها. 

ولفت إلى أنه تم تخصيص فصل لكل عدد من طلاب المنطقة، حيث أن طلاب المعهد كاملا حوالي 350 طالبا، فلو كانت محافظة مثلا فيها خمسة او عشرة طلاب يتم تخصيص فصل واحد لهم منفصل عن باقي المعهد منوها أن هذا الأمر يتم في الدراسة والامتحانات معا.

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