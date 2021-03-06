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تعليم

في تصنيف بريطاني.. جامعة الإسكندرية في المركز 51 عالميًا بهندسة البترول والأولى محليًا في العلوم الزراعية

السبت 06/مارس/2021 - 12:28 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة حققت تقدمًا فى نتيجة تصنيف الجامعات Quacquarelli Symonds" QS" البريطاني بالتخصصات لعام 2021، حيث جاءت في المرتبة 293 على مستوى الجامعات العالمية في التخصص العام "العلوم الهندسية والتكنولوجية".


وقال رئيس الجامعة إن تصنيف الجامعات العالمي QS بالتخصصات، يهدف إلى مساعدة الطلاب الراغبين في معرفة المدارس العالمية المتميزة في التخصصات الرائدة على مستوى جامعات العالم.


وأوضح أن عدد التخصصات بلغ 51 تخصصا فرعيا، ويعتمد التصنيف في تقييمه على أربع مكونات هي السمعة الأكاديمية والتى تتم بناءً على استطلاع آراء الخبراء في الجامعات والهيئات البحثية العالمية، حيث تم استطلاع آراء 100 ألف خبير أكاديمي عالمي، وسمعة أصحاب الشركات والأعمال الخريجين، وبلغ عدد ردود الاستطلاعات 50 ألفا من متخصصين عالميين، والاستشهادات البحثية لكل بحث علمي منشور في منصة Scopus العالمية، وأخيرًا مؤشر المستخدم كمؤشر للإنتاجية وتأثير البحث المنشور للباحث. 


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وأضاف قنصوه أن إدارة الجامعة مهتمة بإدراج جامعة الإسكندرية في أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة لما في ذلك من أهمية لخريجي الجامعة المصنفة عالميًا، ليمكنوا من الحصول على وظائف متميزة في سوق العمل نظرًا للسمعة الطيبة للجامعة، ووضع معلومات مفيدة عن إمكانيات الجامعات التعليمية والبحثية وخدماتها التي تقدمها للمجتمع على موقع التصنيف.


وأوضح أن تفاصيل ترتيب هذا التخصص جاءت على النحو التالي:
* في هندسة البترول شغلت المدي (51 – 100) عالميًا والجامعة الثانية محليًا.
* في الهندسة المدنية والإنشاءات شغلت (151 – 200).
 * في مجال الهندسة الكهربية والإلكترونيات شغلت (251 – 300).
 * في الهندسة الميكانيكية شغلت (301 – 350)
 * في الهندسة الكيميائية شغلت(351 – 400)
* وأخيرًا في هندسة علوم الحاسب والمعلوماتية شغلت (401 – 500) عالميًا.


 وأعلن أن الجامعة جاءت في الترتيب (401 – 450) على مستوى الجامعات العالمية في التخصص العام "علوم الحياة والعلوم الطبية" وتفاصيل ترتيب هذا التخصص كانت كالتالي:
* في علوم الصيدلة شغلت المرتبة (151 – 200) عالميًا.
*  وفي العلوم الزراعية والغابات شغلت (201 – 250) والأولى على مستوى الجامعات المحلية.
* وفي العلوم البيولوجية شغلت(451 – 500).
 
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