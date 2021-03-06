لمنع تفشي الوباء.. مسحة كورونا الشرجية شرط أساسي لدخول هذه الدولة

أعلنت الحكومة الصينية عن شرط أساسي ستقوم بتطبيقه على مواطنيها والوافدين إليها من كل دول العالم، بأنها ستقوم بالمسحة الشرجية بالإجبار لكل من ستدخل قدماه أرضها.











ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الحكومة الصينية أعلنت بيانات أوضحت فيها شروط دخول الأراضي الصينينة في كل المطارات الموجودة بأرضها، وهو إجراء المسحة الشرجية للمواطنين في المطار.









ولم تكترث الحكومة في الصين برفض بعض الحكومات إجراء المسحة الشرجية لمواطنيها في أرضهم، وترى أنها الوسيلة الآمنة للوقاية من فيروس كورونا ومنع تفشيه في الدولة مرة أخرى بعد السيطرة عليه.











ورفضت بعض الدول أن يطبق ذلك الشرط على مواطنيها، بعد أن ظهرت دراسة تفيد بأن من قاموا بالمسحة الشرجية من قبل يعانوا من أزمة نفسية بسبب إجرائهم تلك المسحة.











جدير بالذكر أن المسحة الشرجية كالمسحة العادية فهي عبارة عن قطعة قطن قطرها من 3-5 سم تدخل في فتحة الشرج للشخص، ويتم تدويرها برفق، إلا أن الفحوصات الطبية عقب ذلك أثبتت أن من قاموا بتلك المسحة شعروا بأزمة نفسية بعد إجرائهم لها برغم أن كل الدلائل التي تشير إلى أن تلك المسحة هي الأفضل ونتائجها أقرب للصواب إلا أن الكثير لا يفضلها.

