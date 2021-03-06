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بابا الفاتيكان يصل مدينة أور التاريخية ضمن زيارته للعراق

السبت 06/مارس/2021 - 10:38 ص
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
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شيرين عادل
عرضت فضائية اكسترا نيوز لقطات حية لوصول البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى مدينة أور التاريخية ضمن زيارته للعراق.

وكان بابا الفاتيكان توجه صباح اليوم إلى مدينة النجف العراقية، لعقد لقاء غير مسبوق يجمعه مع المرجعية الشيعية العليا آية الله العظمى على السيستاني في النجف خلال الزيارة التريخية للبابا في العراق.


ويحمل لقاء البابا مع المرجع الديني في العراق علي السيستاني طابعا رمزيا كبيرا ويعتبر خطوة تتماهى مع هدف البابا في تعميق الحوار الأخوي مع شخصيات دينية مهمة، وفق "سكاي نيوز".

ونادرا ما يظهر المرجع الديني السيستاني البالغ من العمر تسعين عاما في العلن رغم أهميته الروحية والدينية.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها لقاء على هذا المستوى بين رأس الكنيسة الكاثوليكية والمرجعية الشيعية العراقية، والذي يرى مراقبون أنه قد يشكل تتمة لقمة أبوظبي العام 2019 بين بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر الشريف والتي تمخض عنها توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية.
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