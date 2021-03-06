من التيك توك لعالم الفن.. شاهد.. نجل الفنان طارق الدسوقي مشروع النجم المنتظر.. شاهد

قال الفنان أحمد طارق الدسوقي ، إنه ينوي الدخول إلى عالم الفن ، من خلال الدراسة في ورش التمثيل ، وحبه لفيديوهات "التيك توك" .





وأضاف الفنان أحمد طارق الدسوقي، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، أنه يتمنى التمثيل أمام والده ، معقبا : " مش بعرف امثل قدامة في البيت خالص".





ومن جانبه قال الفنان طارق الدسوقي، إن أبنه قام بدور في أحد المسلسلات البوليسية والتي شارك فيها وهو "دائرة الاشتباك" وكان هايل.





وتابع : هو كان مصمم وهو صغير يطلع في التترات ، وروحت للمخرج واداله دور صغير في الفيلم.