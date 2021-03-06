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أخبار البلد

مدبولي يتفقد قرية "شما".. إنشاء مدرسة ومجمع أمني وصحي وتنموي

السبت 06/مارس/2021 - 10:57 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل قرية " شما" التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية لمتابعة المشروع القومي لتطوير القرى المصرية ضمن مبادرة حياة كريمة .
 
واستمع مدبولي لشرح حول ما سيتم عمله في مركز أشمون ضمن مشروع تطوير القري حيث سيتم في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب لعدد ٢٣ شارع بطول ٣٨٠٠ متر، ومد وتدعيم شبكات الصرف الصحي لـ ۲۰ شارع بطول ۱۱۰۳۷۰ متر ، و تدعيم محطة شما المرشحة والإرتوازي، وتدعيم محطات رفع الصرف الصحي ، وإنشاء محطة معالجة مياة صرف صحي سعة ١٠ الاف متر مكعب.

كما تشمل الأعمال في مجال مشروعات الكهرباء والإنارة العامة انشاء ١٦٥ عمود انارة اعمال توريد وتركيب ٤ محولات قدرة ۰ ۱۰ ك وات، بالإضافة لتطوير مدخل القرية  وإنشاء مجمع تنموي ،و مجمع صحي، و مجمع زراعي مجمع امني.

اما مشروعات  الأبنية التعليمية فسوف يتم إنشاء مدرسة تعليم أساسي تضم11 فصل، كما سيتم في مشروعات الشباب والرياضة تدعيم مركر الشباب والرياضة وإنشاء صالة مغطاة.
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