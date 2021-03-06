ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأرصاد: استمرار الطقس الدافئ على البلاد غدا.. الحرارة تصل لـ 31 درجة

السبت 06/مارس/2021 - 10:51 ص
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة الطقس الدافئ على البلاد غدا، الأحد، يصاحب ذلك ارتفاع في الحرارة على جميع الأنحاء وشبورة مائية صباحا.


ويكون الطقس دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا على بعض المناطق والرياح معتدلة.


ويبقى الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية على بعض المناطق والرياح معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.


ويبقى الطقس ما بين الدافئ والحار على محافظات الصعيد نهارا، باردا ليلا والرياح معتدلة، وتكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض المناطق.


وحول درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 12، السواحل الشمالية 20 للعظمى و13 للصغرى، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 31 للعظمى والصغرى 14.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأرصاد: أمطار على السواحل غدا وشبورة كثيفة بالقاهرة.. والصغرى 12 درجة

الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على البلاد غدًا.. والطقس شديد البرودة

منخفض جوي وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

الأرصاد: شبورة كثيفة على الطرق غدا.. والطقس دافئ نهارًا

الأرصاد تحذر: ضباب على الطرق غدًا والطقس شديد البرودة يصاحبه أمطار

الأرصاد: الطقس غدا معتدل على كافة الأنحاء نهارا مع وجود شبورة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة الفريق عامر

عيار 21 يسجل 749 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 6 - 3 - 2021

بعد تألقها في حفل زفاف دينا داش .. 10 فساتين تبرز أناقة ليلي أحمد زاهر

عاوزين إضاءة.. مطالب أهالي شارع القناة بحي وسط بالإسكندرية

بعد قطعها.. أب يجول الشوارع ممسكًا برأس ابنته والسبب صادم | صور

انتزعها من صيادين.. تمساح ينقض على سمكة قرش بجوار قارب صيد.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح رينو أركانا 2021 الجديدة.. تعرف على المواصفات

الرهينة.. قصة لقب أطلقه موظفو القصر الملكي على الأمير هاري بسبب ميجان ماركل

بعد تألقها في حفل زفاف دينا داش .. 10 فساتين تبرز أناقة ليلي أحمد زاهر