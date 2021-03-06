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حوادث

الحالة المرورية على الطريق الدائري والطرق الصحراوية

السبت 06/مارس/2021 - 10:58 ص
سيولة مرورية
سيولة مرورية
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مصطفى الرماح - احمد مهدى
استعرضت مصادر أمنية، الحالة المرورية الصباحية اليوم السبت على الطريق الدائري والطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية.

وأشارت المصادر، إلى انتظام الحالة المرورية على الطريق الدائري بشكل جيد، وهناك بعض الكثافات المرورية البسيطة أعلى مناطق الكونيسة في القادم من المريوطية، وعلى مناطق كورنيش النيل حتى مناطق المنيب.

بينما يشهد الطريق الدائري كثافات مرورية متحركة أعلى مناطق البساتين ودار السلام بالاتجاهين.

ويشهد أيضا الطريق الدائري بمناطق المرج في القادم من مؤسسة الزكاة باتجاه الطريق الزراعي سيولة فى الحركة المرورية، كما يشهد محور ٢٦ يوليو منذ الساعات الاولى من صباح اليوم سيولة فى الحركة ابضا. 

وتستقر الحالة المرورية على الطريق الدائري الاقليمي ومحور روض الفرج ومحور الضبعة.

كما تستقر حركة المرور على الطرق الصحراوية وطرق الصعيد والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

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