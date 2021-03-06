أفضلها سباعية الثبات.. 3 طرق للتغلب على الصدمات النفسية

قال الدكتور عمرو الورداني، مدير إدار التدريب وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصدمات النفسية التي تصيب الإنسان في حياته إذا لم يسيطر عليها قد تؤدي إلى هلاكه.









وأضاف "الورداني"، في مقطع فيديو قدمه عبر صفحته على "فيس بوك"، أن هناك طرقا للتغلب على الصدمات المبالغ فيها التى قد تصيب الإنسان وتجعله يخفى ضعفه ويفقد ثقته فى الناس، ومنها أن يستشير خبيرا لأنها قد تكون ناتجة عن وسواس.









وقدّم مدير إدار التدريب، نصيحة كطريقة ثالثة للتغلب على الصدمات النفسية، موجهًا "بعدم النظر إلى جميع الناس كأنهم سيئو الخلق؛ لأنها تعد من إحدى الكبائر"، لقوله صلى الله عليه وسلم "إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكُهم" أى أنه أشدهم هلاكا أو هو سبب هلاكهم.









وتابع أن ذكر الله يعين الإنسان على التغلب على الصدمات؛ لأنه سبحانه وتعالى يقول "ألا بذكر الله تطمئن القلوب".









واستطرد : "إذا تعرضت لصدمات كثيرة ويئست وتريد ذكرًا يطيب قلبك، فعليك ترديد دعاء "سباعية الثبات" صباحًا ومساءً"، موضحا الدعاء في 7 جمل :





1) يا متين نظري سقيم فنوِّر لي قلبي.





2) يا ملاذي بك أحتمي فحصِّني مني.





3) يا قويّ بك أستعين على كل ضعفي.





4) يا ودود رضاك قصدي فعجِّل هُداي.





5) يا غنيّ امدد فقيرَك فمَنْ لي غَيرُك.





6) يا وليّ دبِّر حياتي وانظر لحالي.





7) يا مرادي حرِّر فؤادي وارفع حجابي.



