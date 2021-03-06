مدير قناطر أسيوط: المشروع أشبه بالسد العالي.. والعمل تطلب حفر 2 مليون و800 م3

قال المهندس أيمن جاد ، مدير قناطر أسيوط الجديدة، إنه تم تحويل مجرى نهر النيل وعمل تربة الإنشاء زلطية، وسد دائرى يتوسطه حائط بعمق 28 مترا لمنع دخول المياه بداخل حفرة الإنشاء.





وأوضح جاد، خلال تقرير ببرنامج مصر بتبنى عبر فضائية إكسترا نيوز، أن مشروع قناطر أسيوط تطلب ثلثى عرض نهر النيل لهذه التحويلة والذى يبلغ العرض الكلى له 900: 1000 الف متر طولى.





وأشار إلى أن المشروع تطلب 650 متر حفرة إنشاء، وتم تحويل ما تبقى لمجرى نهر النيل ، لافتا إلى أن قناطر أسيوط يشبه لحد كبير السد العالى وهو السد الرابع على نهر النيل من اتجاه الجنوب بعد قناطر اسنا ونجع حمادى.





وتابع أن مرحلة إنشاء السد الداخلى استغرقت 6 أشهر بداية من مايو وانتهت فى يناير 2018 وكانت ضمن أهداف التحويلة أن تصل الاحتياجات المائية للجزء الشمالى .



