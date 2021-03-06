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برلمان

تحرك برلماني بشأن المشكلات الضريبية للمشروعات والصناعات الصغيرة

السبت 06/مارس/2021 - 10:58 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن المشكلات الضريبية التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. 

وقالت "أبو السعد"، خلال طلب الإحاطة، إن هناك عددًا كبيرًا من أصحاب المشروعات والصناعات الصغيرة يُعاني من المشكلات الضريبية، خاصة في ظل التأثير السلبي على هذه المشروعات مؤخرًا بسبب فيروس كورونا القاتل، الأمر الذي أثر على هذا القطاع من خلال قلة الطلب على المنتجات الخاصة بتلك المشروعات والصناعات. 

وأضافت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة بمجلس النواب، أن هناك العديد من الأعباء التي تتحملها تلك الشريحة في ظل هذه الظروف الاقتصادية غير المستقرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

• ضرورة الحفاظ على الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة القائمة على تلك المشروعات وهو ما يحملها إلتزامات مالية دورية.

• الإلتزام بمصروفات التشغيل وغيرها من المصروفات التي تحافظ على استمرار نشاط المشروع.

وطالبت البرلمانية، الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من أجل تخفيف تلك الأعباء الضريبية من على كاهل أصحاب هذه المشروعات من أجل الحفاظ على استقرارها واستمرارها تماشيًا مع توجه الدولة وقيادتها السياسية الحكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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