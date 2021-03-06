باتشيكو يكشف عن برنامج الزمالك قبل مواجهة الترجي

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عن برنامج الفريق قبل مواجهة الترجي مساء اليوم، السبت.









ويلتقي الفريق مع الترجي التونسي في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.







