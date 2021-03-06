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رياضة

باتشيكو يكشف عن برنامج الزمالك قبل مواجهة الترجي

السبت 06/مارس/2021 - 11:16 ص
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عن برنامج الفريق قبل مواجهة الترجي مساء اليوم، السبت.


ويلتقي الفريق مع الترجي التونسي في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.


ومن المقرر أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء في تمام الساعة 2.30 بتوقيت القاهرة، وبعدها يلقي المدير الفني محاضرة على اللاعبين في تمام الساعة 3:00، وتتحرك حافلة الفريق لملعب المباراة في تمام الساعة 3:50 كما هو متفق عليه في الاجتماع الفني للقاء.
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