بدء امتحان فيزياء أولى ثانوي إلكترونيا عبر التابلت بجميع المدارس

يؤدي الآن طلاب الصف الأول الثانوي ، امتحان الفصل الدراسي الأول في مادة الفيزياء وذلك بشكل إلكتروني على منصة الامتحان عبر أجهزة التابلت.









ووفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم ، يتواجد على منصة الامتحان لأداء الفيزياء من الساعة ١١ صباحا حتى ١١:٤٥ صباحا طلاب محافظات القاهرة، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والشرقية، والغربية، والبحيرة، وبني سويف، والمنيا، وقنا، وأسوان، والوادي الجديد، ومطروح، والأقصر، وشمال سيناء.









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أما بالنسبة لطلاب محافظات الإسكندرية، والدقهلية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية، والجيزة، والفيوم، وسوهاج، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، وأسيوط، فمن المقرر أن يمتحنوا الفيزياء على منصة الامتحان من الساعة ١٢ ظهرا حتى ١٢:٤٥ ظهرا.















وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من تقسيم حضور الطلاب على منصة الامتحان، هو تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.









وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه تم التنسيق مع وزارة الاتصالات وحل مشاكل تقنية أظهرتها التجربة وتم حلها جميعا.









وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لن تسمح بضرر طالب واحد خلال فترة الامتحانات.









وقال وزير التربية والتعليم إن الوزارة تبذل جهدًا هائلًا لإتمام الامتحانات أثناء جائحة كورونا، وتقوم بعمل كل ما يمكن لخدمة أبنائها الطلاب.









وأكد الدكتور طارق شوقي أن كل طالب من طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سيدخل اللجنة ومعه جهاز موبايل أو يتم ضبطه يمارس الغش الإلكتروني، سيطبق عليه القانون مباشرة.