أفراح القبة.. طاقة شبابية ترفع رأس مسرح الدولة عاليا

ح ينما تشاهد عرضا مسرحيا بقيمة ( افراح القبة ) المعروض حاليا بالمسرح العائم بالمنيل، فانت امام طاقة شبابية تستوجب التشجيع لما تقدمه من عمل فنى راق ومختلف الرؤية .





العرض عن رواية الكاتب الكبير نجيب محفوظ، واستطاع الفنانون تقديمها بشكل احترافى فى الاداء والتناسق فى التعبير عن عمق الرواية .





وافراح القبة عرض مسرحى يقدمه البيت الفنى للمسرح التابع لقطاع الانتاج الثقافى بوزارة الثقافة تحت اشراف المخرج خالد جلال .





من جانبه صرح الفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح ، ان العرض يقدم يوميا ماعدا الثلاثاء.

جدير بالذكر ان عرض أفراح القبة شهد نجاحا جماهيريا و نقديا كبيرا منذ افتتاحه خلال شهر يناير من العام الماضي ، كما حصل العرض على عدد كبير من جوائز المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال ١٣ ، حيث حصل على جائزة أفضل عرض ، كما حصل مخرج العرض يوسف المنصور على جائزة أفضل إخراج و أفضل درامتورج ، و حصل عبد المنعم رياض على جائزة أفضل ممثل دور أول رجال، و جورج أشرف على جائزة أفضل دور ثاني رجال مناصفة ، و ياسمين وافي على جائزة أفضل ممثلة صاعدة مناصفة.

"والعرض كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، بطولة محمد تامر، سمر علام، حنان عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، عبدالمنعم رياض، محمد عبدالقادر،رنا خطاب ، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبدالخالق، وفاء عبد الله ، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم ازياء عبير بدراوي، تأليف موسيقي أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر.