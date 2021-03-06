طلب إحاطة لـ"الحكومة" بشأن أزمة انتشار الباعة الجائلين بالقطارات

تقدمت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن أزمة انتشار الباعة الجائلين بالقطارات.





وأشارت رشاد، خلال طلب الإحاطة، إلى أنه في ظل ما تشهده منظومة السكك الحديد فى مصر من تطور ملحوظ بما يتناسب مع مساعي الدولة المصرية وقيادتها السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى فى شتى المجالات والخدمات والتى كان من أهمها وسائل النقل، إلا أن هناك مشكلة مازالت لا تجد علاج فعال قادر على إقتلاعها من جذورها تُسيء لتلك المنظومة المبهرة الا وهي ظاهرة إنتشار الباعة الجائلين بمحطات وعربات السكك الحديدية.





وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه بالرغم من تلك الطفرة التي تشهدها الدولة المصرية في مجال السكك الحديدية، إلا أن الباعة الجائلين أصبحوا هم "الأفه" التي تعاني منها منظومة السكك الحديدية في الأونة الأخيرة ، وذلك بسبب تراخي مشرفي ومسئولي المحطات والعربات عن القيام بمهامهم الوظيفية بشكل حقيقي وفعال.





وأكدت البرلمانية، أن كافة التصريحات الخاصة برئيس هيئة السكك الحديد لمكافحة هذه الظواهر، لم تترجم إلى أفعال على أرض الواقع حتى تاريخه .



