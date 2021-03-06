النائبة دينا إسماعيل تثمن تعاون "الإنتاج الحربى" و"العربية للتصنيع" في توفير مستلزمات مبادرة تطوير القرى

ثمنت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب بالتعاون بين وزارة الدولة للانتاج الحربى والهئية العربية للتصنيع لتوريد وتوفير المهمات والمستلزمات الخاصة بتنفيذ المشروعات المختلفة، ضمن المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " لتطوير القرى والتوابع علي مستوي الجمهورية





وأشادت " إسماعيل فى بيان اصدرته اليوم بتصريحات اللواء المهندس محمد أحمد مرسي" وزير الدولة للإنتاج الحربي التى أكد فيها أن مبادرة "حياة كريمة" تعد من أهم المشروعات القومية علي مستوي الدولة المصرية في الوقت الحالي، كما تعد فرصة ذهبية لتوطين الصناعة والإعتماد علي المنتج المحلي فى تنفيذ المشروعات المختلفة لأهالينا بالريف المصري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بضرورة الإعتماد علي المنتجات المحلية الصنع وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي لتنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة والتي تمتد لكل مناحي الحياة والخدمات الأساسية في القري المصرية





وأكدت على أهمية قيام وزارة الإنتاج الحربي بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع بتشكيل لجنة مركزية مشتركة داخل الوزارة تكون مسئولة عن تدبير شراء جميع الإحتياجات والمستلزمات المطلوبة للمراكز التي تدخل في إطار المبادرة الرئاسية بنظام الشراء المركزي الموحد لسهولة الحصول على أفضل الأسعار من الشركات، وذلك بعد التحقق من مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المقررة في هذا الشأن





وأعلنت تأييدها لاتفاق الوزارة مع الهيئة العربية للتصنيع فى توفير المستلزمات والمدخلات التي سيتم العمل على توفيرها في إطار المبادرة ومنعا معدات محطات الصرف الصحي والكابلات الكهربائية ونظم الري الحديث ولوازم تبطين الترع والمصارف والعديد من المستلزمات الأخري



