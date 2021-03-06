نائب يطالب الحكومة بسرعة إرسال قانون صندوق رعاية المصريين بالخارج للبرلمان

طالب النائب السكندرى بمجلس النواب، محمود قاسم، الحكومة بالإسراع فى إحالة مشروع قانون إنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج إلى مجلس النواب؛ لإقراره ومناقشته داخل اللجان النوعية والجلسات العامة للبرلمان.





وقال "قاسم"، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسفير سامح شكرى وزير الخارجية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الصندوق له أهميته الكبرى فى حل المشكلات المتعددة التى يتعرض لها العديد من المصريين بالخارج خاصة فيما يتعلق بنقل جثمانين المصريين بالخارج خاصة الذين يتعرضون لحوادث مفاجئة.





وأشار النائب محمود قاسم، إلى أن هناك بعض المصريين بالخارج يتعرضون لمشكلات مزمنة فى العمل داخل مختلف مؤسسات الإنتاج بعدد من دول العالم تؤدى إلى توقفهم عن العمل بعد فقدان وظائفهم وعدم قدرتهم فى العودة الى مصر بسبب عدم توافر المبالغ المالية لديهم للعودة وعدم قدرتهم المالية حتى على شراء تذاكر الطيران للعودة مشيدًا بالنجاحات التى حققتها السفيرة نبيلة مكرم فى حل مثل هذه المشكلات، الإ أنها لا تزال حلولًا مؤقتة ومسكنات وقتية.





وأكد أن وجود هذا الصندوق أصبح مطلبًا عاجلًا لجميع المصريين بالخارج الذين لن يترددون لحظة فى تقديم جميع الدعم المالى لهذا الصندوق فى اطار ترسيخ مبدأ التكافل المجتمعى بين جميع ابناء مصر بالخارج اضافة الى الموارد المالية الاخرى والمتعددة لدعم هذا الصندوق وفى مقدمتها ادراج مبالغ مالية داخل الموازنة العامة للدولة وغيرها من مصادر التمويل الاخرى مثل التبرعات والمنح والهبات وتخصيص رسوم من الراغبين فى السفر للعمل بالخارج وغيرها من المصادر الاخرى والتي ستعود بالفائدة عليهم في نهاية المطاف.





وقال النائب محمود قاسم إن السفيرة نبيلة مكرم أكدت فى بيانها أمام مجلس النواب فى جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان منذ أكثر من شهر ان الحكومة انتهت من اعداد مشروع قانون رعاية المصريين بالخارج متسائلا عن أسباب تأخر الحكومة فى ارساله للبرلمان.. لاسيما وأن إنشاء هذا الصندوق من جهة سيأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطتها لرعاية والإهتمام بكافة المصريين بالخارج بل وإنشاء وزارة مستقلة لشئونهم ورعايتهم، ومن جهة أخري فهو مطلب قومي وشعبي لحل تلك الإشكاليات الدائمة التكرار والتي أفرزتها التجارب القائمة من مشكلة العالقين المتكررة ونقل الجثامين والمعاشات وغيرها من المشكلات الاخرى فتوفير هذا الصندوق سيكون بمثابة صمام الأمان والملاذ الآمن لملايين المصريين بالخارج اللذين يسعون وراء لقمة العيش.