استشاري أمراض صدرية: اللي عنده كورونا من هذه الفئات مش هياخد اللقاح |ِ فيديو

قال الدكتور محمود عبد المجيد ، استشاري الأمراض الصدرية ، إن حملات التطعيم باللقاح ، خطوة جيدة في القضاء على فيروس كورونا ، لافتا إلى ضرورة حصول أكبر عدد ممكن من المواطنين على اللقاح .





وأضاف الدكتور محمود عبد المجيد ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري " ، والمذاع على الفضائية المصرية ، أن الفئات العمرية الأقل من الـ 18 عاما ، والحوامل ، والمرضعات ، مستثنون من التطعيمات .





وتابع : مستهدف تطعيم 70 مليون مصري ، وعاوزين نبتدي نقضي على الفيروس ، ونرجع للحياة الشبة طبيعية على الأقل .





وأكمل : كلنا هنحصل على الجرعتين ، إلا من إصيب بالكورونا من قبل ، له جرعة وحيدة ، مشيرا إلى أن تطعيم اللقاحات ، لا يعني الإهمال في تنفيذ الإجراءات الاحترازية .





وأكد أن أية لقاح له أثار جانبية ، ولا تظهر على كل الأشخاص ، وتتمثل في ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وألم بالمعدة ، متابعا : "اللي عنده إصابة بكورونا مش هياخد اللقاح إلا بعد 3 شهور " .