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توك شو

استشاري أمراض صدرية: اللي عنده كورونا من هذه الفئات مش هياخد اللقاح |ِ فيديو

السبت 06/مارس/2021 - 11:40 ص
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
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نورهان رأفت
قال الدكتور محمود عبد المجيد ، استشاري الأمراض الصدرية ، إن حملات التطعيم باللقاح ، خطوة جيدة في القضاء على فيروس كورونا ، لافتا إلى ضرورة حصول أكبر عدد ممكن من المواطنين على اللقاح .

وأضاف الدكتور محمود عبد المجيد ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري " ، والمذاع على الفضائية المصرية ، أن الفئات العمرية الأقل من الـ 18 عاما ، والحوامل ، والمرضعات ، مستثنون من التطعيمات .

وتابع : مستهدف تطعيم 70 مليون مصري ، وعاوزين نبتدي نقضي على الفيروس ، ونرجع للحياة الشبة طبيعية على الأقل .

وأكمل : كلنا هنحصل على الجرعتين ، إلا من إصيب بالكورونا من قبل ، له جرعة وحيدة ، مشيرا إلى أن تطعيم اللقاحات ، لا يعني الإهمال في تنفيذ الإجراءات الاحترازية .

وأكد أن أية لقاح له أثار جانبية ، ولا تظهر على كل الأشخاص ، وتتمثل في ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وألم بالمعدة ، متابعا : "اللي عنده إصابة بكورونا مش هياخد اللقاح إلا بعد 3 شهور " .
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