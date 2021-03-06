برلماني: اتفاقية التعاون بين الزراعة والاتصالات مبادرة جادة لحل مشكلات الزراعة

أكد النائب عبد الحميد دمرداش عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب على الأهمية القصوى للمشاريع البحثية والعلمية التكنولوجية الحديثة لتطوير الزراعة المصرية، مثمنا الاتفاقية التى وقع عليها الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للتعاون بين الوزارتين بشأن التعاون فى مشاريع بحثية تطبيقية لتطوير حلول مبتكرة باستخدام أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجالات الزراعة واستصلاح الأراضى.





وقال " دمرداش " فى بيان اصدره اليوم ان غالبية الدول المتقدمة اصبحت تعطى للأساليب العلمية والتكنولوجية أكبر اهتمام لمواجهة جميع المشكلات التى تواجه قطاعات الزراعة واستصلاح الاراضى والرى العالم.





وأشاد بمحاور هذه الاتفاقية التى يتم بموجبها تنفيذ المشروعات البحثية من خلال التعاون الفنى بين فريق مركز الابتكار التطبيقى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة من خلال إتاحة موارد مركز الابتكار التطبيقى من معامل وأجهزة وبرمجيات لفرق العمل الخاصة بتلك المشروعات عند الحاجة إليها طبقًا لخطة العمل، بينما والاستعانة بالخبرات والبيانات لفرق العمل الخاصة بالمشروعات المشتركة وإتاحة الإمكانات المتوفرة لدى مركز البحوث الزراعية أو أى جهة أخرى لديها من أجل تنفيذ أنشطة المشروعات المُتفق عليها.





كما أشاد النائب عبد الحميد دمرداش بتصريحات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى أكد فيها أن التعاون المشترك بين الوزارتين يأتى فى اطار دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمعاونة وزارة الزراعة فى استخدام أحدث التقنيات العالمية وفقا لمتطلباتها واتساقا مع رؤيتها الإستراتيجية لتطوير قطاع الزراعة.





وأشار إلى أنه يتم التعاون بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة فى عدد من المشروعات والتى من ابرزها مشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح؛ الذى تم اطلاقه فى 12 محافظة بعدد أكثر من مليون كارت فلاح بالإضافة الى تنفيذ عدد من المشروعات التى تهدف الى تسريع عملية التحول الرقمى لوزارة الزراعة ولتطوير أساليب العمل ارتكازا على التكنولوجيات الحديثة لضمان الجاهزية التامة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.





كما ثمن " دمرداش " تأكيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن البرتوكول بأن الاتفاقية تهدف إلى مساعدة وزارة الزراعة في التحول الرقمي ودعم البرامج المرتبطة به سواء ميكنة الخدمات ومنظومة كارت الفلاح والإرشاد الرقمي والاستشعار عن بعد واستخدام الذكاء الاصطناعي في حصر المحاصيل وتوفير البيانات وأيضا تطوير البوابة الإلكترونية للوزارة وأرشفة المستندات وتدريب العاملين قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة مؤكدًا ان هذه المبادرة تكفل المساهمة الحقيقية فى حل مشكلات الزراعة بالأساليب التكنولوجية الحديثة.



