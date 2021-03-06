خط مياه.. رئيس حي العمرانية ينفي انفجار ماسورة غاز

نفى اللواء محمد نور، رئيس حي العمرانية بالجيزة، ما نشر من خلال أحد المواقع الإخبارية حول انفجار ماسورة غاز في منطقة شارع الأمل بالعمرانية الغربية.





وأكد رئيس حي العمرانية، في تصريح لـ "صدى البلد" أن ما حدث في كسر في ماسورة مياه للشرب نتج عنه هبوط أرضي محدود جدا أعلى الماسورة دون أن يتسبب في أي خسائر نهائيا.







وأوضح أنه يتم العمل لإصلاح هذا الكسر وعودة المياه مرة أخرى، في المنطقة المحدودة التي تأثرت بالانقطاع نتيجة هذا الكسر.





من ناحية أخرى، شدد رئيس حي العمرانية على أنه يتم تكثيف الأعمال في مختلف أنحاء الحي للنهوض بمستوى النظافة ورفع القمامة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي لشوارع حي العمرانية.





وأوضح رئيس حي العمرانية، في تصريح لـ "صدى البلد": أن ما حدث في كسر في ماسورة مياه للشرب نتج عنه هبوط أرضي محدود جدا أعلى الماسورة دون أن يتسبب في أي خسائر نهائيا.

وأفاد بأنه يتم العمل لإصلاح هذا الكسر وعودة المياه مرة أخرى، في المنطقة المحدودة التي تأثرت بالانقطاع نتيجة هذا الكسر.

من ناحية أخرى، شدد رئيس حي العمرانية على أنه يتم تكثيف الأعمال في مختلف أنحاء الحي للنهوض بمستوى النظافة ورفع القمامة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي لشوارع حي العمرانية.