أمين مسعود يثمن قرار الطيران والسياحة بمد مبادرة "شتى فى مصر"

وجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان، التحية إلى كل من الطيار محمد منار عنبة الطيران المدني والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، على قرار مد العمل بمبادرة دعم السياحة الداخلية في مصر حتى ١٥مايو القادم بدلًا من ٢٨ فبراير الحالي مع الالتزام بنسبة الـ 50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق وفقًا لضوابط التشغيل المقررة.
وقال "مسعود" فى بيان له اصدره اليوم ان مبادرة "شتى فى مصر" كان لها تأثيرها الايجابى على عودة الانتعاشة للسياحة المصرية بعد التداعيات السلبية الخطيرة التى تعرضت لها بسبب فيروس كورونا مؤكدًا على ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية، وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وناشد النائب أمين مسعود جميع المصريين خاصة من المواطنين القادرين استغلال هذه المبادرة لتشجيع السياحة المصرية والاستمتاع بالمناطق السياحة والاثرية حتى تستعيد مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية مؤكدًا ثقته التامة فى قدرة المصريين من انتشال قطاع السياحة من جميع التداعيات السلبية التى اثرت عليه بسبب فيروس كورونا
تجدر الإشارة الى ان قرار مد تفعيل المبادرة جاء استجابة لمطالب عدد كبير من المصريين وكذلك أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين التقى بهم وزيرا الطيران المدني والسياحة والآثار خلال جولاتهما التفقدية المتتالية بالمطارات المصرية والمناطق السياحية والأثرية بالمحافظات المصرية، في اطار الرحلات المكوكية التي يجرياها الوزيران في محافظات مصر وقيامهما بزيارة بمدينتي الغردقة ومرسي علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذا الأقصر وسوهاج وتهدف المبادرة إلى تخفيض أسعار الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر من خلال تنظيم رحلات من القاهرة إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان وتقرر استمرار تثبيت أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب بسعر موحد شامل الضرائب للذهاب والعودة من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر ١٥٠٠ جنيه مصرى، وإلى أسوان ١٨٠٠ جنيه. ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا ١٨٠٠ جنيه، وإلى مرسى علم ٢٠٠٠ جنيه.