أمين مسعود يثمن قرار الطيران والسياحة بمد مبادرة "شتى فى مصر"

وجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان، التحية إلى كل من الطيار محمد منار عنبة الطيران المدني والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، على قرار مد العمل بمبادرة دعم السياحة الداخلية في مصر حتى ١٥مايو القادم بدلًا من ٢٨ فبراير الحالي مع الالتزام بنسبة الـ 50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق وفقًا لضوابط التشغيل المقررة.





وقال "مسعود" فى بيان له اصدره اليوم ان مبادرة "شتى فى مصر" كان لها تأثيرها الايجابى على عودة الانتعاشة للسياحة المصرية بعد التداعيات السلبية الخطيرة التى تعرضت لها بسبب فيروس كورونا مؤكدًا على ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية، وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.





وناشد النائب أمين مسعود جميع المصريين خاصة من المواطنين القادرين استغلال هذه المبادرة لتشجيع السياحة المصرية والاستمتاع بالمناطق السياحة والاثرية حتى تستعيد مصر لمكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية مؤكدًا ثقته التامة فى قدرة المصريين من انتشال قطاع السياحة من جميع التداعيات السلبية التى اثرت عليه بسبب فيروس كورونا



