برلماني: زيارة السيسي للسودان تؤكد العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة والخرطوم

أكد النائب حسن المير عضو مجلس النواب ان الزيارة التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة السودان الشقيقية تؤكد على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين القاهرة والخرطوم وحرص مصر على تقديم جميع انواع الدعم لدولة السودان لتحقيق الامن والاستقرار للشعب السودانى منوضحًا ان أن هناك بعدًا أمنًا قوميًا مع السودان خاصة أن أمن واستقرار السودان يعد جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر





وقال " المير " فى بيان له اصدره اليوم ان هذه الزيارة بمثابة دليل قاطع ورسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن مصر القومي مؤكدًا ان هذه الزيارة سيكون لها اثارها الايجابية والكبيرة على دعم العلاقات المصرية السودانية فى مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها





وأضاف النائب حسن المير ان مصر تحرص على التعاون الحقيقى مع السودان فى مختلف المجالات بصفة عامة وفى المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية بصفة خاصة مؤكدًا أن القيادة السياسية كانت ولا زالت تولى اهتماما كبيرا بالتعاون بين القاهرة والخرطوم فى مختلف القضايا التى تهم الدول العربية والافريقية



