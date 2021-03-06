لمنع دخول الحيوانات.. رجل وكلبه يعتديان على عامل في محطة قطار.. شاهد

فوجئ أحد العمال في محطة قطار بليفربول بتعدي رجل وكلبه عليه في المحطة بعد أن منعه من دخول عربة القطار برفقة كلبه، ففاجأه الرجل بضرب مبرح وهاجمه الكلب وكاد أن يفصل ذراعه عن جسده.











وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن رجلا أربعينيا رغب في ركوب القطار برفقة كلبه، ولكن حذره أحد العمال بأن ذلك مخالف لتعليمات المكان وحاول الرجل أن يدخل العربة عنوة إلا أنه طرده.





قام الرجل وكلبه بالهجوم على ذلك العامل البسيط، وضربه في قدمه، وقام الكلب بنهش ذراعه لدرجة أن التقرير الطبي أوضح أن الذراع كادت أن تنفصل عن الجسد إذا لم يتركه الكلب في الوقت المناسب.











شعر العمال زملاء عامل المحطة بضوضاء بالقرب من عربة القطار، فهرب الرجل مع كلبه قبل أن يحضروا ويقوموا بتسليمه إلى الشرطة، ولكن العامل كان في حالة مؤسفة، فإنه فقد القدرة على الحركة بسبب ركله بعنف شديد في قدمه.











جدير بالذكر أن التقرير الطبي أكد أن أنياب الكلب غرست في ذراع الرجل، وأصابته بجرح غائر يحتاج إلى 4 عمليات جراحية ليلتئم، ومن جانب تقرير الشرطة، فقد أكد أن البحث جار عن ذلك الرجل الذي التقطت كاميرات المراقبة جزءا من ملامحه وستقوم دجوريات الشرطة بالبحث عنه في الأماكن المحيطة بالقطار.