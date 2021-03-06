شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي إلى الخرطوم

عرضت فضائية اكسترا نيوز لقطات حية رصدت فيها لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الخرطوم .





وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى العاصمة الخرطوم في زيارة رسمية إلي جمهورية السودان.





وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن زيارة الرئيس إلى السودان الشقيق، والتي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تأتي ترسيخًا لجهود مصر بقيادة الرئيس السيسي لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها، بالاضافة الى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.





ومن المقرر ان تشهد زيارة الرئيس للخرطوم عقد قمة مصرية سودانية، فضلًا عن عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار القادة والمسئولين السودانيين، وذلك لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني والاقتصادي، وذلك تجسيدًا للارادة القوية المتبادلة بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر التعاون بينهما في كافة المجالات وبما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.





كما تشهد الزيارة التباحث حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والقارية، خاصةً قضية سد النهضة، والأمن في البحر الاحمر، وتطورات الأوضاع على الحدود السودانية.