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محافظات

انفجار 4 خطوط مياه بالعاشر من رمضان.. وجهاز المدينة يؤكد: جاري الإصلاح

السبت 06/مارس/2021 - 12:04 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

شهدت بعض المناطق والمجاورات بمدينة العاشر من رمضان في الساعات الأولي من صباح اليوم انفجار أربعة خطوط مياه شرب بالمدينة وعلي الفور تم الدفع بمعدات الجهاز وجاري إصلاح الأعطال وإعادة المياه.

 

وأصدر جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بيانًا أوضح خلاله وجود انفجارات في عدد من خطوط المياه بالمدينة حيث أكد البيان، وقوع  انفجار خط 4 بالمجاورة السادسة، وخط 12 بالمجاورة الثامنة، بالإضافة إلى خط 6 بالمجاورة العاشرة، وخط 8 بالمنطقة "B 1"، فيما جرى الدفع بفرق الصيانة لإصلاح الخطوط.


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وأشار البيان الي انه تم الإنتهاء من الخط الواصل للمجاوره ال٦ والخط الخاص بالمجاوره ١٠ وتم فتح المياه.

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