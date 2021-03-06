ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بالسلام الجمهوري.. بدء مراسم استقبال الرئيس السيسي بالسودان

السبت 06/مارس/2021 - 11:50 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
نورهان رأفت
استقبلت جمهورية السودان ، منذ قليل ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مستهل زيارته الرسميه للخرطوم، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس فور وصوله.

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، السبت، إلى العاصمة الخرطوم في زيارة رسمية إلى جمهورية السودان.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس إلى السودان الشقيق، والتي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تأتي ترسيخًا لجهود مصر بقيادة الرئيس السيسي لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة التي يمر بها، بالإضافة إلى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس للخرطوم عقد قمة مصرية سودانية، فضلًا عن عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار القادة والمسئولين السودانيين، وذلك لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني والاقتصادي، وذلك تجسيدًا للإرادة القوية المتبادلة بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر التعاون بينهما في جميع المجالات وبما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضرورة التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة .. بيان مصرى سودانى مشترك

لماذا الآن؟.. خبير شأن أفريقي تكشف تفاصيل زيارة مريم الصادق المهدي للقاهرة

السودان في القلب.. الرئيس السيسي يستقبل مريم صادق المهدي.. محللون: علاقات البلدين محورية.. ومصر تتفهم تخوفات الخرطوم بشأن ملء سد النهضة وتدعم موقفها

خبير شأن أفريقي يكشف أسباب التقارب "المصري - السوداني" في الوقت الراهن

السيسي في الخرطوم .. دولتا المصب تتحدان في وجه المخاطر .. ومحللون: الزيارة على درجة كبيرة من الأهمية وقد تشهد الإعلان عن حدث فريد

الرئيس السيسي يتوجه اليوم الي الخرطوم في زيارة رسمية للسودان

ترشيحاتنا

سائق يلقى مصرعه بسبب محاولة فاشلة لركن سيارته في مساحة ضيقة.. صور

المدارس تعلن نتيجة امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل.. صور

رسموا جرافيتي يحرض على العنف.. الأمن يضبط 9 من التراس الأهلي

بث مباشر.. مراسم استقبال الرئيس السيسي في الخرطوم

لن تصدق.. الصين تعلن تفشي وباء جديد أخطر وأشد فتكًا من كورونا

قناتان مفتوحتان تنقلان مباراتي الزمالك والأهلي بدوري أبطال إفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على نيسان قشقاي 2021 في مصر.. سعر ومواصفات

بين الكاجوال والكلاسيك.. شاهد أبرز إطلالات دينا داش

بفستان مبهج.. درة تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير