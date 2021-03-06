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أخبار العالم

تعرف على مواعيد عمل هيئة المعلومات المدنية خلال الحظر الجزئي بالكويت

السبت 06/مارس/2021 - 12:00 م
الكويت
الكويت
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أمينة الدسوقي

أعلنت الھیئة العامة للمعلومات المدنیة الكويتية، مواعید استقبال المراجعین خلال فترة الحظر الجزئي الذي أقره مجلس الوزراء ابتداء من یوم غد، الأحد.


وقال المدیر العام للھیئة مساعد العسعوسي، وفقًا لما ذكرته صحيفة "الوطن" الكويتية، إنه تم تحدید مواعید العمل لاستقبال الجمھور لتسجیل المعاملات التي تتطلب الحضور الشخصي إلى مقر الھیئة ولایمكن إنجازھا من خلال الموقع الإلكتروني (أونلاین).


وأوضح العسعوسي أن مواعید العمل في المبنى الرئیسي (جنوب السرة) مكتب تسجیل المواطنین ھي من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظھرا وبالنسبة لمكتب تسجیل الوافدین من الساعة الواحدة ظھرا حتى الرابعة عصرا، والتوثیقات والتسجیل الخاص والتوقیع الإلكتروني من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظھرا، أما مكتب استلام البطاقات فمن الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.


وبالنسبة لمبنى محافظة الجھراء مكتب تسجیل المواطنین أفاد بأن مواعید العمل من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الواحدة ظھرا ومكتب استلام البطاقات من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظھرا.


وعن فرع محافظة الأحمدي (جنوب الصباحیة)، لفت إلى أن العمل في مكتب استلام البطاقات یبدأ من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة ظھرا.


وحول المراكز الخارجیة، أشار العسعوسي إلى أن العمل یبدأ الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظھرا، مؤكدا ضرورة حجز موعد للحضور وأنه لن یتم استقبال أي مراجع لیس لدیه موعد مسبق ویتم حجز المواعید عبر موقع الھیئة الإلكتروني kw.gov.paci.Www.

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